Dolar ve euro fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Adem Özdoğan

belli oldu.soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 3 Ocakda geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşteDolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor?İşte dolar fiyatlarındaki son durum...Dolar/TL, enflasyon verisinin açıklanacağı güne yatay hareketle 3.77'den başladı.Dün genel olarak aşağı yönlü istekle 3.75-3.78 bandında hareket eden kur, en düşük 3.7536 seviyesini test etti.Dolar/TL saat 06:55'de 3.7702'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5430 ve sterlin/TL 5.1270 seviyesinde yer aldı.Gözler enflasyon verisindeUzmanlar, enflasyonda düşüş beklentisinin TL'yi desteklediğini belirtiyor.Ekonomistler, yüzde 12.98 ile 2003 yılı temel alınan endekste tarihi zirvesine çıkan yıllık enflasyonun yüzde 11.73 seviyesine gerilemesini bekliyorlar.Bugün açıklanacak bir diğer önemli veri de TİM ihracat rakamları.Dün açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. TİM verilerine göre ihracat rekorunu 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.