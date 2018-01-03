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Dolar ve euro fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euroda düşüş devam ediyor.  Dolar ve euro fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatlarındaki düşüş hızla sürerken dolar yatırımcısı dolar fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru ne kadar oldu? 2 Ocak tarihli güncel dolar fiyatları haberimizde. İşte dolar ve euro satın almayı planlayanların ve dolar yatırımcısının merakla araştırdığı dolar fiyatları...

03 Ocak 2018, Çarşamba 08:46
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
3 Ocak Çarşamba günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 3 Ocak dolar fiyatları da geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...
 

DOLAR VE EURO NE KADAR?


Dolar/TL, enflasyon verisinin açıklanacağı güne yatay hareketle 3.77'den başladı.

Dün genel olarak aşağı yönlü istekle 3.75-3.78 bandında hareket eden kur, en düşük 3.7536 seviyesini test etti.

Dolar/TL saat 06:55'de 3.7702'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5430 ve sterlin/TL 5.1270 seviyesinde yer aldı.

Gözler enflasyon verisinde
Uzmanlar, enflasyonda düşüş beklentisinin TL'yi desteklediğini belirtiyor. 

Ekonomistler, yüzde 12.98 ile 2003 yılı temel alınan endekste tarihi zirvesine çıkan yıllık enflasyonun yüzde 11.73 seviyesine gerilemesini bekliyorlar.

Bugün açıklanacak bir diğer önemli veri de TİM ihracat rakamları. 

Dün açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. TİM verilerine göre ihracat rekorunu 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.

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