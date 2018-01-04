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Dolar ve euro fiyatlarında bugün 4 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euroda düşüş devam ediyor.  Dolar ve euro fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatlarındaki düşüş hızla sürerken dolar yatırımcısı dolar fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru ne kadar oldu? 4 Ocak tarihli güncel dolar fiyatları haberimizde. İşte dolar ve euro satın almayı planlayanların ve dolar yatırımcısının merakla araştırdığı dolar fiyatları...

04 Ocak 2018, Perşembe 08:22
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 4 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
4 Ocak Perşembe günü dolar fiyatları belli oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 4 Ocak dolar fiyatları da geçtiğimiz günlere oranla düşüşüne devam ediyor. Bu dönemdeki düşüşte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...
 

DOLAR VE EURO NE KADAR?


Dolar fiyatları geçtiğimiz haftaki 3.85 seviyesinden yeni yıla 3.76 TL düzeyine kadar inerek başlamıştı. 

Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanan enflasyon verilerinin aylık beklentinin üzerinde çıkmasıyla 10:03'te 3.78 liranın üzerine çıkan dolar öğlen saatlerinde yeniden 3.77 TL'nin altına inmişti. Akşam saatlerinde Zarrab davasında açıklanan karar sonrası ise dolarda ciddi bir hareket olmadı.

Öte yandan, Avrupa hisse senetleri, yeni yatırım regülasyonu MiFID 2'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Asya'daki pozitif seansın ardından olumlu hareket etti. ABD'de piyasaların rekorla açılmasıyla dolar, beş günlük kayıp sonrası global olarak yükseldi ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.


4 Ocak 2018 sabah 07:30da dolar, önceki kapanışı olan fiyatları yüzde 0.04 artarak 3.7832 TL'den işlem görüyor.

Piyasalarda ilerleyen günlerde takip edilecek veriler arasında ABD'de inşaat harcamaları ve ISM imalat sekltörü verileri ve Fed'in Aralık toplantısının tutanaklarının yanı sıra iç ve dış jeopolitik riskler bulunuyor.

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