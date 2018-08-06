Dolar ve euro ne kadar? 6 Ağustos döviz fiyatları)

Dolar ve euro ne kadar? 6 Ağustos döviz fiyatları) Haftanın ilk işlem gününde dövizde hareketlilik sürüyor. Yatırımcısı dolar ve eurodaki son fiyatları merak ediyor. İşte dolar ve euroda haftanın ilk rakamları