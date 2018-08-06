Dolar ve euro ne kadar? 6 Ağustos döviz fiyatları)
Haftanın ilk işlem gününde dövizde hareketlilik sürüyor. Yatırımcısı dolar ve eurodaki son fiyatları merak ediyor. İşte dolar ve euroda haftanın ilk rakamları
İşte döviz yatırımı yapmak isteyen isteyen vatandaş için 6 Ağustos 2018 Pazartesi güncel döviz fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Geçtiğimiz haftanın son gününde 5,11'i görerek tüm zamanların rekorunu kıran dolar yükselmeye devam ediyor. ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilim dövizdeki son durumu bir hayli etkiledi. Piyasalardaki dolar 5,19'dan günü tamamlarken euro ise 5,99'dan işlem gördü.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?
Altın gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 201 liradan işlem görürken çeyrek altın da 330 liradan satıldı.
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BORSADA SON DURUM
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,50’lik düşüşle tamamladı.
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