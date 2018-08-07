Dolar ve euro ne kadar? (7 Ağustos döviz fiyatları)

İşte dolar ve euro yatırımı yapmak isteyen vatandaş için 7 Ağustos 2018 Salı güncel döviz fiyatları...

DOLARDA SON DURUM

Dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda hızlı yükselen dolar kuru, 5.4258 TL'yi gördü. Dolar, ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 5.1820 TL'ye kadar geriledi. Saat 18:20 itibariyle dolar 5,28'den işlem görüyor

EURO NE KADAR?

Euro da uluslararası piyasalarda 6.2730 TL'ye kadar yükselirken, ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gelişme sonrası 5.9998 TL'ye kadar geriledi. Euro kuru şu dakikalarda ise 6.13 TL'de bulunuyor.

ABD İLE ÖN MUTABAKAT SAĞLANDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

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