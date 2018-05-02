Dolar ve euro yükselişe geçti! Ne kadar? Neden yükseliyor?

Akın Güler

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz artırım kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte dolar bir nebze düştü ve 4,03 seviyelerine kadar geriledi. Euro ise 4,91'i gördü. Fakat içerdeki ve dışardaki gelişmeler dolar ve euro'nun ateşini tekrar yükseltti. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sonrası dolar 4,15 seviyelerinden işlem görürken euro ise 4,98...Dolar küresel bazda gerçekleştirmiş olduğu kazanımlar sonrasında içeride 4,11 seviyesini geçti. Bugüne bakıldığında ise piyasalar güne geceden devreden S&P not indirimi haberi ile başladı. Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.