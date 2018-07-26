Dolar ve euroda hareketlilik (26 Temmuz döviz fiyatları)

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faiz kararı öncesi dolar 4.76, euro 5.57 ve sterlin 6.25 liradan işlem gören dövizler, karar sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra Perşembe günü öğleden sonraki işlemlerde sırasıyla 4.83, 5.64 ve 6.35 lirada.

DOLAR VE EURODA SON RAKAMLAR

ECB’nin faiz kararı öncesi gün içinde dolar 4.82, euro 5.67 ve sterlin 6.37 liranın üzerine çıktı. Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

-En düşük 4.7723 ve en yüksek 4.8285 lirayı gören dolar günlük yüzde 1.03 yükselişle 4.82-4.83 lira aralığında,

-En düşük 5.5994 ve en yüksek 5.6711 lirayı gören euro günlük yüzde 0.98 yükselişle 5.65-5.66 lira aralığında,

-En düşük 6.3004 ve en yüksek 6.3799 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 1.09 yükselişle 6.36-6.37 lira aralığında işlem görüyor.