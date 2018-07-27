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Dolar ve euroda hareketlilik (27 Temmuz dolar ve euro fiyatları)

Rahip Andrew Brunson’ın cezasının ev hapsine dönmesinin ardından gerileyen dolar/TL, ABD'den gelen yaptırım açıklamaları ve Türkiye'nin yanıtları ile yeniden yükselişe geçti. Kurda işlemler bu sabah 4,85-4,86 seviyelerinden gerçekleşiyor

27 Temmuz 2018, Cuma 09:26
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ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına dün sert yükselen dolar/TL'de, bugün iki ülke ilişkilerine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edecek.

DOLAR VE EURODA RAKAMLAR

Dün ABD açıklamaları öncesi 4.82 civarında dar bantta dalgalanan dolar/TL ilk tepki olarak 4.89'lu seviyelere yükseldikten sonra günü 4.85'in hemen altında tamamladı. Kur bu sabah ise güne saat 08.55'te 4.86 sınırında hareket ediyor. Euro/TL 5.65 seviyesinde bulunuyor.

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