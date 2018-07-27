Dolar ve euroda hareketlilik (27 Temmuz dolar ve euro fiyatları)

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına dün sert yükselen dolar/TL'de, bugün iki ülke ilişkilerine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edecek.

DOLAR VE EURODA RAKAMLAR

Dün ABD açıklamaları öncesi 4.82 civarında dar bantta dalgalanan dolar/TL ilk tepki olarak 4.89'lu seviyelere yükseldikten sonra günü 4.85'in hemen altında tamamladı. Kur bu sabah ise güne saat 08.55'te 4.86 sınırında hareket ediyor. Euro/TL 5.65 seviyesinde bulunuyor.