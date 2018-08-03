Dolar ve euroda son durum (3 Ağustos döviz fiyatları)

Dolar / TL cephesinde ABD'nin yaptırım kararı açıklaması sonrası yaşanan tarihi zirve dün 5.09'lu seviyelere çıkmıştı.

3 AĞUSTOS DOLAR FİYATLARI

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Dolar uzun zamandır kritik eşik olarak görülen 5 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. 3 Ağustos günü de hızlı başladı ve sabah erken piyasada 5.0961 ile tarihi zirvesini daha da yukarı çekti. Euro / TL 5.9055, İngiliz sterlini ise 6.63 TL'den el değiştiriyor.