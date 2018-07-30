Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (30 Temmuz dolar fiyatları)

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (30 Temmuz dolar fiyatları) Geçtiğimiz haftayı 4.85 TL seviyelerinden tamamlayan dolar kuru yeni haftaya da benzer seviyelerden başlangıç yaptı. Dolar ilk işlemlerin ardından 4.85-4.86 TL aralığında