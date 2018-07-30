Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (30 Temmuz dolar fiyatları)
Geçtiğimiz haftayı 4.85 TL seviyelerinden tamamlayan dolar kuru yeni haftaya da benzer seviyelerden başlangıç yaptı. Dolar ilk işlemlerin ardından 4.85-4.86 TL aralığında
ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından geçtiğimiz hafta 4.85 TL seviyelerine yükselen dolar, buralardaki seyrini devam ettiriyor.
DOLAR 4.85 SEVİYELERİNDE
Küresel piyasalarda ticaret savaşı gelişmeleri takip edilmeye devam edilirken, bankacılar bu hafta TCMB'nin enflasyon raporunun, enflasyon, dış ticaret, turizm öncü ihracat verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. Öte yandan Türkiye ABD ilişkileri de piyasanın yakın markajında bulunuyor.Dolar yeni haftaya 4.85 TL'li seviyelerden başladı. Kur saat 07.15 itibariyle 4.8590 TL olurken, euro 5.6660 TL'den el değiştirdi.