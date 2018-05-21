Dolar yeni haftaya yeni rekorla başladı (Dolar ne kadar?)

Dolardaki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor, lokal nedenlerle daha çok satış baskısı altında kalan dolar/TL bu sabah 4.5652 ile yeni zirvesi gördü.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 93.860'a ulaşarak beş ayın yeni zirvesini gördü.

DOLARDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Dolar/TL bu gelişmelerle haftaya 4.5652 ile tarihi zirvesi test ederek başladı. Euro/TL ise 5.3585 seviyesine kadar çıktı. Sterlin/TL'de de rekor görüldü. Sterlinde yeni rekor seviyesi 6,1284...