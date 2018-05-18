Dolar yükselişe geçti! (Dolar ne kadar?)

Dolar yükselişe geçti! (Dolar ne kadar?) Güne 4.47 seviyelerinde başlayan dolar/TL, ardından 4.44 seviyelerine gerilemesine karşın bu seviyede kalmadı ve yeniden yükselişe geçti