Dolarda 11 Ocak 2018 rakamları... (Dolar ne kadar?)



DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR

Adem Özdoğan

Dolar/TL, güne sınırlı düşüşle 3.79'un altında başladı. Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3.76 seviyelerinden 3.8071'e tırmandı.Dolar/TL saat 08:55'te 3.7870'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5320 ve sterlin/TL 5.1200 seviyesinde yer aldı.Çin'in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği yönündeki haber, salı günü yüzde 2.50 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizlerini dün 2.60'ın üzerine taşıdı.