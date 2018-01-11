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SON DAKİKA

Dolarda 11 Ocak 2018 rakamları... (Dolar ne kadar?)

Son dakika dolardaki son durum... Amerika tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle 3.8071'e tırmanan dolar/TL, bu sabah 3.79'un altında işlem gördü

Dolarda 11 Ocak 2018 rakamları... (Dolar ne kadar?)
Dolar/TL, güne sınırlı düşüşle 3.79'un altında başladı. Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3.76 seviyelerinden 3.8071'e tırmandı.


DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR


Dolar/TL saat 08:55'te 3.7870'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5320 ve sterlin/TL 5.1200 seviyesinde yer aldı.

Çin'in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği yönündeki haber, salı günü yüzde 2.50 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizlerini dün 2.60'ın üzerine taşıdı.


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