Dolarda son durum ne? (2 Ağustos 2018 dolar fiyatı)

Dolar/TL, Türkiye - ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimin devam etmesi nedeniyle 5 TL sınırını aştı. Kur dün saat 19:00 sularında 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi. Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına gevşese de 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0147 ile yeni zirvesine ulaştı. Dolar, zirveden sonra da dalgalanmasına devam etti ve 4,99 seviyesini gördü.

DÖVİZ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dün saat 16:51'de 4.9189/4.9219 seviyesinde olan dolar/TL yaptırım haberi ardından dün akşam tarihi zirve olan 5.0150'ye kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabah saat 09:00 itibariyle 4.9890 seviyesinde yer aldı. TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 24 oldu. Dolar yeniden hareketlenerek 5.06 seviyesine kadar çıktı. Kur saat 10:20 itibariyle 5.0530 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.8825 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.