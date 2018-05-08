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Dolarda yeni tarihi rekor

Artan ABD hazine tahvil getirileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle yaklaşık dört ayın zirvesine yükselen dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekorunu kırdı, euro da parite etkisiyle yükselerek 5.10 - 5.11 lira aralığına çıktı.

08 Mayıs 2018, Salı 12:13
Dolarda yeni tarihi rekor
Merkez Bankası'nın dövizde zorunlu karşılıkları düşürmesine karşın, dolar yeni güne tarihi rekor düzeye yakın başlarken, Borsa İstanbul Endeksi 99 bin 894 puana kadar indikten sonra 100 bin 217 puana döndü.

Gelişmelerle dolar endeksi 93.009 ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Beklentilerin altında gelen Alman sanayi siparişleri ve euro bölgesi yatırımcı güveni verilerinin ardından euro/dolar paretisi de dün bu yıl ilk kez 1.19'un altına indikten sonra, bugün 1.1890 düzeyine çekildi.


HEM GAZA BASARIM HEM FRENE...


İş Yatırım'ın "Hem gaza basarım, hem frene…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskı artıyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"DXY dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri üzerinden yapılan sayısal analizler gelişmekte olan piyasaların Lehman sonrası en zorlu finansal koşullarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

"Erken seçim arifesinde zorlu bir konjonktürde küresel dalgalarla karşılaşan ekonomi yönetimi formula bir pilotları gibi hem gaza (genişleyici maliye politikaları) hem frene basarak (daraltıcı para politikaları) tehlikeli bölgeyi geçmeye çalışıyor.

"Ancak genişleyici maliye politikaları ile daraltıcı para politikalarının eş anlı olarak kullanılması Türkiye’yi olumlu ayrıştırmak için yeterli olmuyor. Güçlü büyüme ve şirket karlarına rağmen dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyoruz."


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