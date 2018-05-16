Dolarda yeni zirve: 4,50'yi geçti
TL'de değer kaybı artan ivmeyle bugün de sürüyor. Dün 4.47'yi aşarak rekor tazeleyen dolar/TL bugün 4.5001 seviyesine kadar çıktı. Euro ise 5,32'nin üzerine tırmandı. Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar 4.45 seviyesine geriledi
Dolar/TL, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak zirve seviyelere yakın seyrini koruyor. Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4,50'yi geçti. Euro ise 5,31'i geçerek rekor kırdı.
TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.
MERKEZ'İN AÇIKLAMASI DOLARI SOĞUTTU
Öğle saatlerinde 4,5001 seviyesine kadar çıkan kur, Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından 4.4585 seviyesine indi.
Bu haberi de okudular
Merkez Bankası'ndan dolardaki harekete ilişkin açıklama
Euro/TL ise 5.3234'ü gördükten sonra aynı dakikada 5,3140 seviyesindeydi.