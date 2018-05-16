Dolar/TL, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak zirve seviyelere yakın seyrini koruyor. Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4,50'yi geçti. Euro ise 5,31'i geçerek rekor kırdı.

TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

MERKEZ'İN AÇIKLAMASI DOLARI SOĞUTTU

Öğle saatlerinde 4,5001 seviyesine kadar çıkan kur, Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından 4.4585 seviyesine indi.

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Euro/TL ise 5.3234'ü gördükten sonra aynı dakikada 5,3140 seviyesindeydi.