Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

DOLAR 4.27'Yİ GEÇTİ

Adem Özdoğan

Yeni haftaya yükselişle başlayan kurda, MB'nin likidite adımına karşın yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar/TL, öğleden sonra 4.27'nin üzerine çıktı.Merkez Bankası (TCMB) TL'deki sert değer kayıpları ardından 2.2 milyar dolar döviz likiditesini bankaların kullanımına geçecek likidite adımı attı. TCMB'nin adımının piyasadaki etkisi beklendiği üzere "sembolik" oldu. Bankacılar gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilirim diyen TCMB'nin adımlarının piyasada yeni satış baskıları oluşması halinde devam edebileceğini öngörüyorlar.Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.Açıklama öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL, 4.2500'in altına geriledi. Ancak dolarda düşüş sınırlı kaldı ve kur yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL saat 17:30 itibariyle 4.2675 seviyesinde yer aldı. Bugün en yüksek seviye olarak 4.2730 görüldü.