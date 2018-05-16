Doların yükselişi neden durmuyor?

Doların bahanesi bir türlü bitmiyor. Yüksek petrol fiyatları, cari açık, Ortadoğu gerilimi derken her haberi kendi lehine çeviren dolar, dün de boşdurmadı. Bu sefer de kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ve Fitch’in ekonomiyleilgili yaptığı olumsuz açıklamalar gündeme damga vurdu. Hemen ardından Amerika’da ekonominin güçlendiğiyle ilgili veriler doların değirmenine su taşıdı.

4 AYIN EN DEĞERLİSİ

Doların gücü Amerikan ekonomik verilerinin Avrupa’ya kıyasla daha güçlü seyretmesinden kaynaklanıyor. Dolar aslında tüm dünyada son 4 aydır değer kazanıyor. Doların, euro, yen, sterlin, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen ‘Dolar Endeksi’, 26 Aralık’tan sonraki en yüksek seviye olan 93.4’te.

YÜZDE 17 ARTIŞ

Amerika’da 10 yıllık tahvil faizlerinin son 4 yılın zirvesine çıkması dolara talebi artırıyor. Dün akşam ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’a yeni ekonomik yaptırımlar getirildiğini açıklaması da doları ateşledi. Dolar 4.47’yle rekor tazeledi, günü 4.44’ten kapadı. Euro 5.31’le zirvesini gördü ve 5.26’dan kapanış yaptı. Sterlin aynı gün 6.02 lirayı gördü. Dünkü seviyeye göre dolar yıl başından bu yana yüzde 17, euro ise yüzde 16 değer kazanmış oldu.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL bu sabah da yüksek seviyelerdeki yerini koruyarak 4.46 lira civarından güne başladı. Saat 09.16'da dolar/TL 4,4638, euro/TL 4,2862 seviyesinden işlem görüyor.

NOTÇU BOŞ DURMUYOR!

Moody’s’in Avrupa ülkeleri kredi notlarından sorumlu yetkilisinin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yükselen faizler ve doların güçlenmesi kredi notu açısından negatif” dedi. Moody’s’in ardından Fitch de açıklama yaptı. Türkiye’deki para politikasının ‘aşırı genişlemeci’ olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye, gelişen 10 ülke içinde en gevşek para politikasına sahip" denildi.



