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Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak

Uzmanların uzun soluklu ve titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan I. ve II. Hazine Sergi Salonları, yarın açılacak

Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak
Dolmabahçe Sarayı'nın I. ve II. Hazine Sergi Salonlarının açılışı yarın törenle yapılacak.

TBMM Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı'nda iki yeni salon, uzmanların uzun soluklu ve titiz çalışmaları sonucunda açılışa hazır hale getirildi.

I. ve II. Hazine Sergi Salonlarında, TBMM Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluşacak.

Yarın saat 14.00'te yapılacak açılış törenine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılması bekleniyor.

Dolmabahçe Sarayı I. ve II. Sergi Salonlarında, Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergilenecek.

Saray sofra adabıyla ilgili adet ve geleneklerini de tüm ayrıntılarıyla anlatan sergide, porselen ve altın yemek takımlarından müteşekkil, yabancı konuklara hazırlanan bir ziyafet masası örneği de yer alacak.

Ayrıca dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri ile Hereke Fabrikası'nda dokunmuş Kabe örtülerinden örnekler de sergilenecek.

AA


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