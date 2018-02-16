Dolmabahçe Sarayı hazineleri ziyaretçiyle buluşacak

Nazlı Erdol

'nın I. ve II. Hazine Sergi Salonlarının açılışı yarın törenle yapılacak.dan yapılan açıklamaya göre,'nda iki yeni salon, uzmanların uzun soluklu ve titiz çalışmaları sonucunda açılışa hazır hale getirildi.I. ve II. Hazine Sergi Salonlarında,envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluşacak.Yarın saat 14.00'te yapılacak açılış törenine,'ın katılması bekleniyor.Dolmabahçe Sarayı I. ve II. Sergi Salonlarında, Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan değerli eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergilenecek.Saray sofra adabıyla ilgili adet ve geleneklerini de tüm ayrıntılarıyla anlatan sergide, porselen ve altın yemek takımlarından müteşekkil, yabancı konuklara hazırlanan bir ziyafet masası örneği de yer alacak.Ayrıca dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri ile Hereke Fabrikası'nda dokunmuş Kabe örtülerinden örnekler de sergilenecek.