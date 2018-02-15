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Dolmabahçe Sarayı önünde motosiklet yangını

İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bir süre kaydıktan sonra bir otomobile çarparak alev alev yandı.

15 Şubat 2018, Perşembe 16:01
Dolmabahçe Sarayı önünde motosiklet yangını
Beşiktaş, Dolmahahçe Sarayı önünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 14.30 sıralarında Dolmabahçe Sarayı önünde seyir halinde olan Anıl Özışık’ın kullandığı motosiklet bir anda kontrolden çıktı. Hızla yola savrulan motosiklet seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Otomobile çarpan motosiklet alev alev yanmaya başladı.



Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Motosikletin kontrolünü kaybederek yola savrulan sürücü Anıl Özışık ise kazayı yara almadan atlattı. Olayın şokunu atlatamayan sürücüye arkadaşları destek oldu. Kontrolden çıkan motosikletin çarptığı otomobil sürücüsü Hüseyin Gün, "Motosiklet önüme düştü. Sürücü diğer tarafa savruldu. Motosiklet bana çarptı. Ardından alev aldı. Ben de son anda yanmaktan kurtuldum’’ diyerek yaşanan kaza anını anlattı.
 


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