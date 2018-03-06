Dolmuşta feci şekilde dövülmüştü! Engelli genci şoke eden hapis talebi!

Adana'da dolmuşta kendisini darbeden üç kişiden birinin cüzdanından 280 lirasını aldığı iddia edilen işitme engelli hakkında "yaralama ve hırsızlıktan" 4 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Dolmuşta feci şekilde dövülmüştü! Engelli genci şoke eden hapis talebi!
Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20) arkadaşları Ahmet Bedir, Çağrı Can Çay ve İsmail K. ile dövdüğü iddia edilen Ahmet Günsel, olay sırasında cüzdanın yere düştüğünü ve içindeki 280 liranın Acun tarafından çalındığını öne sürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
 

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ


Cumhuriyet savcısı, olay sırasında Agit Acun'un Ahmet Günsel'e vurduğu ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla ilgili şikayetçi tarafın uzlaştırmayı kabul etmemesi üzerine iddianame hazırladı. Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, engelli Acun için "basit yaralamadan" 1 yıl, "hırsızlıktan" da 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Ahmet Günsel'in dolmuş içinde Agit Acun'un başına dokunması sonucu tartışma çıktığı belirtildi. 



Tartışma sırasında Günsel ve yanındaki arkadaşlarının Acun'u vurarak yaraladıkları aktarılan iddianamede, "Olay sırasında Agit Acun'un da Ahmet Günsel'e eliyle vurarak basit tıbbi müdahaleyle giderilir derecede yaraladığı, olay sonrası ise dolmuş sürücüsü, Günsel'in düşürdüğü cüzdanı dolmuştan en son inen Agit'in düşürdüğünü sanarak ona verdiği, Agit'in yediği dayak üzerine şikayet için gittiği polis merkezi koridorunda cüzdan içinden 280 lirayı alıp cebine koyduktan sonra cüzdanı polise teslim ettiği, böylece Agit Acun'un haksız tahrik etkisiyle Günsel'e karşı basit yaralama ve hırsızlık suçlarını işlediği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı. 
 

'KAVGAYA ARKADAŞLARIM DA KATILDI'


İddianamede, polis merkezindeki güvenlik kamera görüntülerinde engelli gencin, cüzdan içinden kağıt para olduğu düşünülen bir şeyi çıkartıp pantolon cebine koyduktan sonra cüzdanı polislere teslim ettiğinin görüldüğü de belirtildi.



Şikayetçi Ahmet Günsel, iddianamede yer alan ifadesinde, olay öncesi Acun'un kendilerine sus işareti yaptığı belirterek, "Ben de kafasına 'ne var' diyerek dokundum. Agit dönerek bana vurdu. Kavgaya diğer arkadaşlarım da katıldı. Olay sırasında içinde 280 lira param bulunan cüzdanımı düşürdüm. Soruşturma sırasında cüzdanımı Agit'in aldığı ortaya çıktı. Cüzdanımdaki 280 lirayı alıp cüzdanı boş olarak vermiş." iddiasında bulundu. 
 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ


Acun ise hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. Dolmuşta kalabalık grubun kendisine dokunarak bir şeyler söylediğini, kendisinin de işitme engelli olduğunu anlatmak için işaret yaparken şahısların kendisini dövdüğünü belirten Acun, "Dolmuştan inerken beni döven şahıslardan birinden düşen cüzdanı dolmuş şoförü bana verdi. Polis merkezine gidip sahibine verilmesi için cüzdanı polise verdim. Kamera kayıtlarında tespit edilen cüzdanın içinden bir şey alıp cebime koyduğum doğrudur. Cüzdan içinden kimlik aldım, para almadım." ifadesini kullandı. 



Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun, araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı. Sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay bir yıl onar ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmiş, tutuksuz sanık İsmail K'nin ise beraatına karar verilmişti.


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