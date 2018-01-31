Dolmuşta öldüresiye dövülen engelli genç hakkında soruşturma

Adana'da işitme engelli Agit Acun adlı genci dolmuşta darp ettikleri için tutuklanan 3 kişiden birinin, cüzdanından 280 lirasını aldığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine engelli genç hakkında soruşturma açıldı  

31 Ocak 2018, Çarşamba 19:19
Dolmuşta öldüresiye dövülen engelli genç hakkında soruşturma
Merkez Seyhan ilçesinde evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20), araçta darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler arasındaki Ahmet G., (20), kavga sırasında düşürdüğü cüzdanını bulan Acun'un içindeki 280 lirayı aldıktan sonra polise teslim ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Acun'un polise verdiği ifadede, cüzdandan para almadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerine göre, ceketinin iç cebinden çıkardığı cüzdandaki bazı şeyleri alıp pantolonunun cebine koyan Acun, daha sonra dışarıda bekleyen yakınlarının yanına gidiyor.


CÜZDANI POLİS MERKEZİNE TESLİM ETTİ


Bir süre sonra polis merkezine dönen Acun, cüzdanı bir polis memuruna teslim ediyor.

Ahmet G.'nin şikayeti ve bu görüntüler üzerine Acun hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı.

3 KİŞİ KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI


Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun, araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler Ahmet G., Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Zanlılardan İsmail K. avukatının yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 4 şüpheli hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ


Agit Acun ise cüzdanın kendisine ait olduğunu, parayı da sigara almak üzere cüzdandan çıkardığını söyledi.


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