Dolmuşta sigara içen çifti uyaran gazeteciye dayak!

Gazeteci Nil Dumansızoğlu önceki gece yarısı Kadıköy’den dolmuşa bindi. Dolmuş Beşiktaş’a geldiğinde arka koltukta oturan bir çift sigara içmeye başladı. Nil Dumansızoğlu çifti sigara içmenin yasak olduğunu söyleyerek uyardı, ancak iki zorba Nil Dumansızoğlu’nu dolmuşta tartakladı.

Nil Dumansızoğlu’nun boynunda ve yüzünde çizikler oldu. Bu sırada dolmuş şoförü yaşananlara sessiz kaldı. Bir süre sonra dolmuştakiler araya girdi. Nil Dumansızoğlu’nu tartaklayan çift dolmuştan indikten sonra küfür ederek uzaklaştı. Nil Dumansızoğlu da karakola giderek kendisini tartaklayanlardan ve dolmuş şoföründen şikayetçi oldu.

'SİGARA İÇİLMEZ TABELASI YOKSA İÇERİZ' DEMİŞLER

Nil Dumansızoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dolmuşta arkamda oturan çift yolda şoföre, ‘Kaptan burada sigara içilmez talebası yok, o zaman içebiliriz’ diye seslenip sigara yaktı. Şoför de duman çıksın diye aracın kapısını açarak sürmeye başladı. Sigara içen biri olmama rağmen durumdan rahatsız olup uyardım. Şoföre kendisini şikayet edeceğimi söyleyince sigara içen erkek benimle ağız dalaşına girdi. Telefonumla çekim yapınca da bana saldırdılar. Kadın saçlarımı çekti, boynuma tırnaklarını geçirdi. Dolmuştakiler müdahale edince indiler ancak küfür etmeye devam ettiler. Şoför yaşananların kendi suçu olmadığını, o kişiler sarhoş olduğu için bir şey yapamadığını söyledi. Ben de şikayetçi oldum.”

Eyüp Serbest / HÜRRİYET