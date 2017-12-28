Dolunay dizisinin veda yemeği

Dolunay 26. bölüm final fragmanı yayınlandı

Elif Bayram

Veda yemeğinde geceye damga vuran isim iseoldu. Kızı Yağmur Ünal'ın yapımcılık koltuğunda oturduğu dizinin final yemeğine katılarak gecenin sürprizine imza atan Türk Sinemasının sultanı, ''Bu projedeki herkesle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsi benim evlatlarım. Burada onlarla olmak harika bir duygu.'' ifadelerini kullandı.Veda yemeğine geçmeden önce hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Dolunay dizisi oyuncuları, gecenin finalini de PM Restaurant içerisinde yer alan Çukur'da yaptı. Sabahın ilk ışıklarına dek devam eden eğlence ile coşku dolu anlar da yaşayan Dolunay dizisi oyuncuları, duygusal başlayan geceyi müzik ve eğlence ile tamamladılar.