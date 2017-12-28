Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Dolunay dizisinin veda yemeği

Sevilen dizi Dolunay'ın oyuncu ve teknik ekibi, alınan final kararının ardından veda yemeğinde buluştu

28 Aralık 2017, Perşembe 14:04
Dolunay dizisinin veda yemeği
Veda yemeğinde geceye damga vuran isim ise Türkan Şoray oldu. Kızı Yağmur Ünal'ın yapımcılık koltuğunda oturduğu dizinin final yemeğine katılarak gecenin sürprizine imza atan Türk Sinemasının sultanı, ''Bu projedeki herkesle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsi benim evlatlarım. Burada onlarla olmak harika bir duygu.'' ifadelerini kullandı.

Dolunayın veda yemeği

Veda yemeğine geçmeden önce hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Dolunay dizisi oyuncuları, gecenin finalini de PM Restaurant içerisinde yer alan Çukur'da yaptı. Sabahın ilk ışıklarına dek devam eden eğlence ile coşku dolu anlar da yaşayan Dolunay dizisi oyuncuları, duygusal başlayan geceyi müzik ve eğlence ile tamamladılar.

Dolunay 26. bölüm final fragmanı yayınlandıDolunay 26. bölüm final fragmanı yayınlandı
 
Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan 25 Instagram fotoğrafı

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan 25 Instagram fotoğrafı
Cem Yılmaz'ın ev hali

Cem Yılmaz'ın ev hali
Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?

Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?
Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?
Gamze Özçelik Kudüs'te

Gamze Özçelik Kudüs'te
Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim

Ozan Güven: Üstüne bir bardak su içtim
Son dakika! Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti (İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti)

Son dakika! Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti (İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti)
Azra Akın: Şu an hamile değilim

Azra Akın: Şu an hamile değilim
20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor
Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Vatanım Sensin'in 39. bölümüne konu olan İsmet İnönü kimdir? (Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Kanal D’de yılbaşı sürprizi