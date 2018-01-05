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Domagoj Vida'dan Mandzukic açıklaması

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Antalya kampında yaptığı basın toplantısında Mandzukic'in Beşiktaş'a gelmesini çok istediğini söyledi.

Domagoj Vida'dan Mandzukic açıklaması
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Antalya kampında basın toplantısı düzenlendi. Transfer sürecinden, oynayabildiği mevkiiler ve Mandzukic'e kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.
 

BURASI İNANILMAZ BİR KULÜP


İnanılmaz bir ilk kamp günü yaşadım. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Burası inanılmaz bir yer, inanılmaz bir kulüp. Şimdi takımda tatlı bir rekabet olacak. Bu tatlı rekabetin tarafı olmaktan büyük keyif alacağım ve gurur duyacağım. Buraya oynamaya ve kendimi göstermeye geldim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı.Transferimin yaz döneminde olmasını daha çok tercih ederdim. 
 

MITROVIC, BILIC VE TOMAS'TAN BİLGİ ALDIM


Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra benimle ilgilendi. Fransa'da iyi maçlar çıkardım ve birçok kulübün de ilgi alanına girdim. 5 ay önce Beşiktaş ile ön anlaşma imzaladım. Sözünde duran bir insanım. Daha farklı teklifler de vardı ama ailemle Beşiktaş'ı seçtim. Beşiktaş'a gelirken Mitrovic'le, Slaven Bilic'le, Stjepan Tomas'la görüştüm. Bana çok büyük, muhteşem taraftara sahip olan bir kulübe gideceğimi söylediler. Karar verirken fazla düşünmeye de gerek olmadı.
 

EN RAHAT OLDUĞUM YER SOL STOPER


Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım ama futbol bu, bazen kötü maç da çıkarabilirim. Sahada her şeyimi Beşiktaş için vereceğimi söyleyebilirim. Asıl mevkim stoper. Hırvatistan Milli Takımı'nda Ukrayna'ya karşı sağ bek oynadım, hocam istemişti. Dinamo Kiev'de Chelsea'ye karşı sol bek oynadım ve Willian'ı tutmam gerekiyordu. En rahat oynadığım yer sol stoper. Birkaç kulüpten ciddi teklifler aldım ama Beşiktaş'a imza attığım için önemsemedim. Kulüp adı önemli değil, ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Oyunu iyi okuyorum. Babam da futbolcuydu, forvet oynardı. Onun genleri, bana geçmiş. Oğlum da futbolcu olur mu bilmiyorum. David Villa vardı, şimdi de David Vida geliyor.
 

"COME TO BEŞİKTAŞ"


Dinamo Kiev'de bile oynarken her maç 15-20 Beşiktaşlı taraftar gelip 'Come to Beşiktaş' diyordu. Bana karşı taraftarlar inanılmaz saygı ve sevgi gösterdiler. Mandzukic'le görüştüm. Bana 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun, doğru tercih yaptın' dedi. Onunla çok iyi dostuz, sürekli görüşüyoruz. Şu anda o Juventus'un oyuncusu ama onun Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum. Biraz zor ama geleceğine inanıyorum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde buralara şansa gelmedi. Bayern Münih karşısında tur atlayabiliriz. Sahada savaşacağız, taraftar ve Allah'ın yardımıyla bir sonraki tura adımızı yazdırabiliriz.


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