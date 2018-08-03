Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti

Detaylı kan tetkikleri yapılan Vida; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda sergilediği performans ile transferin gözdesi haline gelen 29 yaşındaki stoper, sağlık kontrolünün ardından Siyah-Beyazlılarla çalışmalara başladı.



