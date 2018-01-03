Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti

VİDA10 POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ

"AİLEMDEN BÖYLE GÖRDÜM"

Erdinç Şahin

, prensip anlaşmasına vardığı'yı dün'a getirdi, bugün de sağlık kontrolünden geçirdi.'ta gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida'ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.Domagoj Vida için saat 11.30'da,'ta imza töreni düzenlenecek. Törene Beşiktaş Başkanıda katılacak.Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden, ligde de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen, stoper bölgesi için uzun süredir görüşmeler yürüttüğü'yı sonunda İstanbul'a getirdi. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği ve resim çektirmek için sıraya girdiği Hırvat stoper, 10 polis eşliğinde güçlükle havalimanından ayrılırken açıklamalar yaptı."Çok mutluyum... İstanbul'u ve Beşiktaş taraftarlarını biliyordum... Karşılama töreni, ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha kanıtladı. İstanbul'a adım attığım andan itibaren yaşadıklarım anlatılanların az kaldığını gösterdi. Beni Beşiktaş'la birlikte isteyen başka birçok kulüp vardı ama ben Beşiktaş'a söz vermiştim. İyi ki Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmuşum çünkü ben ailemden böyle gördüm. Yeni bir maceraya başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek ve üst üste üçüncü lig şampiyonluğu için savaşmaya hazırım. Bana gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyorum." Bu sezon Dinamo Kiev'de 18 maçta görev yapan Vida 2 de gol kaydetmişti.(Sabah)