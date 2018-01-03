Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş
, prensip anlaşmasına vardığı Domagoj Vida
'yı dün İstanbul
'a getirdi, bugün de sağlık kontrolünden geçirdi.
Acıbadem Sports
'ta gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida'ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.
Domagoj Vida için saat 11.30'da, Vodafone Park
'ta imza töreni düzenlenecek. Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
da katılacak.
VİDA10 POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden, ligde de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş
, stoper bölgesi için uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Domagoj Vida
'yı sonunda İstanbul'a getirdi. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği ve resim çektirmek için sıraya girdiği Hırvat stoper, 10 polis eşliğinde güçlükle havalimanından ayrılırken açıklamalar yaptı.
İşte Vida'nın Beşiktaş'a dair ilk sözleri ve izlenimleri:
"AİLEMDEN BÖYLE GÖRDÜM"
"Çok mutluyum... İstanbul'u ve Beşiktaş taraftarlarını biliyordum... Karşılama töreni, ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha kanıtladı. İstanbul'a adım attığım andan itibaren yaşadıklarım anlatılanların az kaldığını gösterdi. Beni Beşiktaş'la birlikte isteyen başka birçok kulüp vardı ama ben Beşiktaş'a söz vermiştim. İyi ki Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmuşum çünkü ben ailemden böyle gördüm. Yeni bir maceraya başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek ve üst üste üçüncü lig şampiyonluğu için savaşmaya hazırım. Bana gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyorum." Bu sezon Dinamo Kiev'de 18 maçta görev yapan Vida 2 de gol kaydetmişti.
(Sabah)
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Erdinç Şahin