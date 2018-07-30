Domagoj Vida’da geri sayım...
Kara Kartal’ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda 2. olduktan sonra teknik direktör Şenol Güneş’ten özel izin alıp tatile çıkmıştı.
Kara Kartal’ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda 2. olduktan sonra teknik direktör Şenol Güneş’ten özel izin alıp tatile çıkmıştı.
Ülkesinde sezonun yorgunluğunu atmayı sürdüren tecrübeli stoper, dün Instagram hesabından eşi Ivane Gugic’le olan fotoğrafını paylaştı.
Görüntüye Beşiktaşlı taraftarlardan beğeni ve yorum yağdı.
29 yaşındaki futbolcunun bu hafta içerisinde İstanbul’a dönüp takıma katılması bekleniyor.