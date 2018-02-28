Domatesin işlenmişinden 183,7 milyon dolar ihracat geliri

Irak ve Suudi Arabistan'a ihracat arttı

Nazlı Erdol

nden (UİB) alınan bilgiye göre, geçen yılnin taze domates ihracatı ileveihracatı arttı.Geçen yıl domates konservesinden 29 milyon 773 bin dolar, domates salçasından 152 milyon 446 bin dolar ve domates suyundan 1 milyon 524 bin dolar olmak üzere toplam 183 milyon 743 bin dolar gelir elde edildi.Domatesin konservesineve'dan, salçasınave'dan, domates suyuna da en çokdan talep geldi.ihracatı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 11 artarak 137 bin 995 tondan 152 bin 679 tona ulaştı.en çok 88 bin 685 tonla Irak'a yapıldı. Bu ülkeye ihraç edilen salçadan 87 milyon dolar gelir elde edildi. Bu ülkeyi 10 bin 593 ton ve 11 milyon 96 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.Domatesiolarak tercih eden ülkeler ise Türkiye'ye geçen yıl 29 milyon 773 bin dolar ödedi. Bu ürünün ihraç edildiği ülkeler arasında ilk sırada bulunan Japonya, geçen yıl 2 bin 343 ton domates konservesi karşılığında Türk ihracatçısına 1 milyon 785 bin dolar öderken bu ülkeyi izleyen Almanya'ya dış satım 2 bin 252 ton ve 4 milyon 625 bin dolar olarak gerçekleşti.En fazlaihraç edilen ülke ise 2 bin 270 ton ve 946 bin dolarlaoldu.