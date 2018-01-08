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Domuz bağı yalan çıktı! Oyun kurup kendisini bağlatmış

Konya'da yol kenarındaki tuvalette tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp iple domuz bağı yöntemiyle bağlandığını ileri süren Muhammet Coşkun'un (31), yalan söylediği ortaya çıktı. Muhammet Coşkun adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığından cezaevine gireceği korkusuyla tanıdığı iki çocuğa iple kendisini bağlatmış

08 Ocak 2018, Pazartesi 11:45
Domuz bağı yalan çıktı! Oyun kurup kendisini bağlatmış
Geçen cumartesi gecesi 16 yaşındaki Y.B. ve aynı yaştaki K.S., polisi arayı  Beyşehir'den Konya'ya giderken yol kenarındaki tuvalete girdiklerinde el ve ayaklarından iple bağlı bir kişi bulduklarını söyledi. Polis, domuz bağı yöntemiyle bağlı olan ve isminin Muhammet Coşkun olduğunu belirten kişiyi kurtardı. Muhammet Coşkun, tuvalete girdiğinde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

KAMERALAR İZLENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis karayolu üzerindeki trafik kameralarını inceledi. Polis, Muhammet Coşkun'un Konya´dan değil, Derbent ilçesinden motosikletle geldiğini tespit etti. Muhammet Coşkun'un yeniden ifadesine başvurdu. Muhammet Coşkun'un çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, bu kez de onu iple bağlı olarak bulduklarını ileri sürülen çocukların ifadelerini yeniden aldı. Y.B. ve K.S.,bu kez ifadelerinde Muhammet Coşkun'u mahallelerinden tanıdıklarını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip onun yönlendirmesi üzerine kendisini iple bağlayıp polise haber verdiklerini anlattı.

DENETİM İMZASINI ATMAMIŞ

Araştırmasını derinleştiren polis, Muhammet Coşkun'un, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığını belirledi. Suçunu itiraf eden Coşkun, ''Denetimli serbestliğim var. Daha öncede denetimimi yaktığım için 10 ay cezaevinde yattım. 1 yaşında çocuğum var. Tutuklanırım, onu bir daha göremem diye korktum. O nedenle böyle bir oyuna başvurduk" dedi.

Muhammet Coşkun hakkında 'suç uydurma ve yalan beyanda bulunma' suçundan da yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldı.

DOMUZ BAĞI NEDİR?

Domuz bağı kişinin "az yer kaplamasını" sağlayan bir yöntem. Normal boy ve kilodaki bir kişi bu şekilde top haline getirilebiliyor. ilk önce kurbanın boynuna ip bağlanıyor. Eğer ölüme terkedilmeyecekse kurban boğuluyor. Ardından ipin ucu bedenin ön kısmından sarkıtılıp bacaklarının arasından arkaya geçiriliyor. ip çekilince bu insanın başı bacaklarının arasına sıkıştırılmış oluyor. ip daha sonra arka tarafa alınan ellere bağlanıyor. Eller bağlanınca sıra ayaklara geliyor. Oldukça uzun tutulan bu iple ayaklar da bağlanıyor. Ardından dizler kırılıp yukarı doğru itiliyor. ip bu şekilde 3'e katlanan vücudunun çevresinde dolanıyor. Beden top gibi bir hale getiriliyor.


 


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