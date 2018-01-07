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Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar

Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

07 Ocak 2018, Pazar 12:31
Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar
Beyşehir’den otostop çekerek bir TIR ile Konya’ya gelen Kerem S. (16) ile Yusuf B. (16) tuvalete gitmek için TIR'dan inerek yol kenarındaki boş araziye gitti. Bu sırada, domuz bağı yöntemiyle bağlanan ve bilinmeyen bir nedenle, kullanılmayan tuvalete bırakılan 31 yaşındaki Muhammet Coşkun'un yardım çığlıklarını duyan iki arkadaş, 2 kilometre uzaklıktaki uygulama yapan trafik polislerine durumu bildirerek yardım istedi.
 

HASTANEYE KALDIRILDI


Ekipler, kısa sürede olay yerine giderek Muhammet Coşkun'u bağlı olduğu yerden kurtardı. Uzun süre boyunca aç ve susuz kalan genç adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçeride domuz bağıyla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen kişiyi bağlandığı ipten kurtardı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya  girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi.

"BEN BAŞIMA BELA ALAMAM"




Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.



Coşkun'u bulan çocuklardan Yusuf B, "Polis abilere haber verdik sonra buraya gelerek kurtadık. Biz arkadaşımla buraya geldik, ses gelince korktuk yola tekrar kaçtık. Bizi Beyşehir’den getiren şoför ben başıma bela alamam diyerek gitti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


AA

 


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