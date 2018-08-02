Domuz zannettikleri akrabalarını öldürdüler

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 2 gün önce gece geç saatlerde arazide çalışan eniştelerine yardım amaçlı giden Serkan Ş. ve Fatih A., çalılıkların arasından bir ses duydu. Serkan. Ş ve Fatih. A., ellerindeki tüfekle çalılıklara doğru ateş etti. Çalılıkların arkasında vurulan yaralının domuz değil, Fatih A.'nın dayısı, Serkan Ş.'nin eniştesi Tuncay A. olduğu anlaşıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Tuncay A. (40) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serkan Ş. ve Fatih A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA