Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar

BU İLK DEĞİL

Erdinç Şahin

'ye girebilmesi için gerekli olan vize verilmedi., vize başvurusu yaptığı dönemde Venezuela merkezli televizyon kanalı'a röportaj vermiş vedemişti.Birçok otoritenin futbol tarihinin en iyisi olarak kabul ettiği 57 yaşındaki Maradona’nın, eski eşi Claudia Villafane ile olan davası sebebiyle Florida eyaletindeki Miami kentine gitmesi gerekiyordu.Maradona'nın avukatı Matias Morla, ‘Buenos Dias America' programında yaptığı açıklamada Maradona'ya “Bu hitap tercihinden sonra Miami'de seni benim temsil etmem gerekecek” dediğini aktardı.Bu, Maradona'nın ABD'de bulunmasına yönelik ilk yasak değil. 1994 Dünya Kupası sırasında da Maradona, kanında kokain bulunması sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.Efsane futbolcu, Küba ve Venezuela'ya desteğiyle birlikte Arjantinli devrimci Ernesto ‘Che' Guevara'ya sevgisiyle tanınıyor.