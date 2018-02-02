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Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Diego Maradona, Donald Trump'a 'Kukla' demesi sonrası ABD'ye giremedi.

Donald Trump’a ‘Kukla’ diyen Maradona için ABD’den şok karar
Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'ya ABD'ye girebilmesi için gerekli olan vize verilmedi.

Maradona, vize başvurusu yaptığı dönemde Venezuela merkezli televizyon kanalı Telesur'a röportaj vermiş ve “Donald Trump bir kukladır” demişti.

Birçok otoritenin futbol tarihinin en iyisi olarak kabul ettiği 57 yaşındaki Maradona’nın, eski eşi Claudia Villafane ile olan davası sebebiyle Florida eyaletindeki Miami kentine gitmesi gerekiyordu.
 

BU İLK DEĞİL


Maradona'nın avukatı Matias Morla, ‘Buenos Dias America' programında yaptığı açıklamada Maradona'ya “Bu hitap tercihinden sonra Miami'de seni benim temsil etmem gerekecek” dediğini aktardı.

Bu, Maradona'nın ABD'de bulunmasına yönelik ilk yasak değil. 1994 Dünya Kupası sırasında da Maradona, kanında kokain bulunması sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Efsane futbolcu, Küba ve Venezuela'ya desteğiyle birlikte Arjantinli devrimci Ernesto ‘Che' Guevara'ya sevgisiyle tanınıyor.


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