Donald Trump 'b.k çukuru ülkeler' sözüne açıklama getirdi

Can Hakman

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği bildirilmişti. Trump'tan bu iddiaya yanıt geldi. Twitter'dan haberleri yalanlayan Trump, 'Sert bir toplantıydı ancak kullanılan ifadeler bunlar değildi" açıklamasında bulundu.Washington Post'ta yer alan haberde Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtilmişti. Trump'ın bu sözleri Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği bidirilmişti.Donald Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı da iddia edilmişti.