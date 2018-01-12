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Donald Trump 'b.k çukuru ülkeler' sözüne açıklama getirdi

ABD Başkanı Trump, medyada yer alan 'b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz' dediğine yönelik iddialara yanıt verdi. Bu sözleri söylediğini inkar eden Trump, 'kullanılan ifadeler bunlar değildi' dedi.

Donald Trump 'b.k çukuru ülkeler' sözüne açıklama getirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği bildirilmişti. Trump'tan bu iddiaya yanıt geldi. Twitter'dan haberleri yalanlayan Trump, 'Sert bir toplantıydı ancak kullanılan ifadeler bunlar değildi" açıklamasında bulundu.

Washington Post'ta yer alan haberde Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtilmişti. Trump'ın bu sözleri Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği bidirilmişti.

Donald Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı da iddia edilmişti.
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