Donald Trump rüzgarın azizliğine uğradı

KELLİKLER AÇIĞA ÇIKTI

Erdinç Şahin

Başkanı Trump'ın saçları şimdiye kadar çok kezmedyasının alay konusu oldu.'ın özenle taradığı sarı saçları hakkında 'peruk' olduğu bile iddia edildi.Ancak ortaya çıkan son görüntüsaç problemini net olarak ortaya koydu.eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgârın kurbanı oldu. Saçları havalanankafasındaki kel bölgeler açığa çıktı. Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor.Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı, bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.