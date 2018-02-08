Donald Trump rüzgarın azizliğine uğradı

ABD
Başkanı Trump'ın saçları şimdiye kadar çok kez ABD
medyasının alay konusu oldu. Trump
'ın özenle taradığı sarı saçları hakkında 'peruk' olduğu bile iddia edildi.
KELLİKLER AÇIĞA ÇIKTI
Ancak ortaya çıkan son görüntü Trump'ın
saç problemini net olarak ortaya koydu.
Trump, ABD'nin Florida
eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgârın kurbanı oldu. Saçları havalanan Trump'ın
kafasındaki kel bölgeler açığa çıktı. Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor.
Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı, bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.
Erdinç Şahin