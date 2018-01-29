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Donald Trump, Samsung’u hedef aldı

ABD’nin bir türlü gündemden düşmeyen başkanı Donald Trump, yine tartışma yaratacak bir açıklamayla gündeme oturdu

Donald Trump, Samsung’u hedef aldı
Geçtiğimiz günlerde FBI’da yaşanan sorunlar hakkında konuşan Trump, FBI ajanları arasında gönderilen binlerce mesajın kaybolmasından Samsung’u sorumlu suttu. Trump’a göre 50 binden fazla mesajın kalıcı olarak silinmesinin suçlusu Güney Koreli teknoloji devi.

Bu ay ortaya çıkan bilgiler, Trump ile Rusya arasındaki ilişkiye ışık tutması beklenen binlerce kısa mesajın FBI tarafından kaybedildiğini ortaya çıkarmıştı. ABD başkanı tarafından yapılan son açıklamalar, bu tartışmaya yeni bir boyut kazandıracak gibi duruyor. FBI tarafından kullanılan akıllı telefonları üreten Samsung ise konu hakkında sessiz kalmaya devam ediyor.

Güney Koreli teknoloji devinden henüz resmi bir açıklama gelmese de konuya yakın kaynaklara göre yaşanan bu aksiliğe yazılımsal bir hata neden oldu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler de bu iddiaları destekler nitelikte.


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