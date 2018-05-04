Donald Trump: Stormy Daniels'a kampanya fonlarından ödeme yapılmadı

ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'ın aralarında yaşandığını iddia ettiği ilişki konusunda sessiz kalması için ödenen paranın kampanya fonlarından yapılmadığını, bu parayı cebinden ödediğini açıkladı

Donald Trump: Stormy Daniels'a kampanya fonlarından ödeme yapılmadı
Trump Twitter'da paylaştığı mesajda böylece avukatı Michael Cohen'in seçim kampanyası sırasında Stormy Daniels'a ödeme yaptığını ve bu paranın kendisine geri ödendiğini kabul etmiş oldu.

Seçim kampanyası fonlarının bu şekilde kullanılması federal yasalara aykırı.

Trump'ın hukuk danışmanı, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani daha önce paranın Trump'ın kişisel servetinden ödendiğini söylemişti.

Daniels, Trump ile 2006'da bir ilişki yaşadığını söylüyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.

Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında Cohen'in aylık bir ücret aldığını kabul etti. Ancak Trump, bu ücretin kampanya fonlarından verilmediğini ve iki taraf arasında varılan bir sessiz kalma anlaşmasına ödediği paranın kendisine geri ödendiğini belirti.

Trump ayrıca bu anlaşmanın Daniels'ın aslında hiç yaşanmayan bir ilişkiyle ilgili yalan söylemesini engellemek için yapıldığını savundu.

Donald Trump daha önce, avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen önce Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberi olmadığını söylüyordu.


GIULIANI NEDEN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI?


Kısa süre önce Donald Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Fox News'da katıldığı bir programda, ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını ve birkaç aylık bir süreye yayıldığını söyledi.

Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu söyledi.

Cohen ödemeyi yaparken Donald Trump'ın kampanyasıyla koordinasyon içinde olmadıysa bu ödeme federal seçim yasasının ihlali anlamına geliyor.


DANIELS'IN AVUKATI: SUÇA ORTAK OLDU


Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalıların öfkeli olması gerektiğini" söyledi:

"Biz aylar önceden bunun böyle olacağını tahmin etmiştik. Amerikan halkına yalan söylediler. Donald Trump da bu suça ortak oldu. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)

Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)
Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!
Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu

Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu
Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!
Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu

Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu