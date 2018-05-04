Donald Trump: Stormy Daniels'a kampanya fonlarından ödeme yapılmadı



GIULIANI NEDEN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPTI?



DANIELS'IN AVUKATI: SUÇA ORTAK OLDU

Can Hakman

da paylaştığı mesajda böylece avukatı'in seçim kampanyası sırasında'a ödeme yaptığını ve bu paranın kendisine geri ödendiğini kabul etmiş oldu.Seçim kampanyası fonlarının bu şekilde kullanılması federal yasalara aykırı.Trump'ın hukuk danışmanı, eskidaha önce paranın Trump'ın kişisel servetinden ödendiğini söylemişti.Daniels, Trump ile 2006'da bir ilişki yaşadığını söylüyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında Cohen'in aylık bir ücret aldığını kabul etti. Ancak Trump, bu ücretin kampanya fonlarından verilmediğini ve iki taraf arasında varılan bir sessiz kalma anlaşmasına ödediği paranın kendisine geri ödendiğini belirti.Trump ayrıca bu anlaşmanın Daniels'ın aslında hiç yaşanmayan bir ilişkiyle ilgili yalan söylemesini engellemek için yapıldığını savundu.daha önce, avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçiminden hemen önce Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberi olmadığını söylüyordu.Kısa süre önce Donald Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Fox News'da katıldığı bir programda, ödemenin bir hukuk firması üzerinden yapıldığını ve birkaç aylık bir süreye yayıldığını söyledi.Giuliani Trump'ın konunun ayrıntılarından haberdar olmadığını ama avukatı Cohen'in konuyu bu şekilde kapatacağından haberi olduğunu söyledi.Cohen ödemeyi yaparken Donald Trump'ın kampanyasıyla koordinasyon içinde olmadıysa bu ödeme federal seçim yasasının ihlali anlamına geliyor.Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Giuliani'nin açıklamasının ardından "Amerikalıların öfkeli olması gerektiğini" söyledi:"Biz aylar önceden bunun böyle olacağını tahmin etmiştik. Amerikan halkına yalan söylediler. Donald Trump da bu suça ortak oldu. Bunun ciddi bir sonucu olması lazım."