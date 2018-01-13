'Donald Trump, susması için porno yıldızına 130 bin dolar ödedi' iddiası

Sputnik'in
aktardığı haberde Trump’ın
uzun yıllar avukatlığını yapan Michale Cohen’in,
2016 yılının ekim ayında Stormy Daniels
’in avukatı ile bir araya gelerek 130.000 dolarlık ödeme konusunda anlaştıkları öne sürüldü.
Asıl adı Stephnie Clifford
olan Stormy Dainels,
2006 yazında Lake Tahoe’de yapılan bir golf turnuvasından sonra bir araya geldiklerini iddia etti. Trump’ın seçimleri kazandığının anlaşıldığı Ekim 2016 döneminde avukatı aracılığıyla porno oyuncusuna konuşmaması için ödeme yaptığı ileri sürülüyor.
Gazeteye konuşan Trump’ın avukatı Cohen söz konusu iddiaları yalanlarken, trum tarafından bir açıklama yapılmadığı bildirildi.
Bir başka porno yıldızı Jessica Drake, Donald Trump’ın kendisini rızası dışında öptüğünü ileri sürmüştü.
Erdinç Şahin