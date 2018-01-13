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'Donald Trump, susması için porno yıldızına 130 bin dolar ödedi' iddiası

Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce porno yıldızı Stormy Daniels’e susması için 130.000 dolar ödeme yaptığını ileri sürdü. Trump'ın avukatı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

'Donald Trump, susması için porno yıldızına 130 bin dolar ödedi' iddiası
Sputnik'in aktardığı haberde Trump’ın uzun yıllar avukatlığını yapan Michale Cohen’in, 2016 yılının ekim ayında Stormy Daniels’in avukatı ile bir araya gelerek 130.000 dolarlık ödeme konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

Asıl adı Stephnie Clifford olan Stormy Dainels, 2006 yazında Lake Tahoe’de yapılan bir golf turnuvasından sonra bir araya geldiklerini iddia etti. Trump’ın seçimleri kazandığının anlaşıldığı Ekim 2016 döneminde avukatı aracılığıyla porno oyuncusuna konuşmaması için ödeme yaptığı ileri sürülüyor.


 
Gazeteye konuşan Trump’ın avukatı Cohen söz konusu iddiaları yalanlarken, trum tarafından bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Bir başka porno yıldızı Jessica Drake, Donald Trump’ın kendisini rızası dışında öptüğünü ileri sürmüştü.

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