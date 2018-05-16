Donald Trump ZTE’yi iflastan kurtardı

ABD’deki en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi ZTE’nin ülke ile ilişkisi yılan hikayesine döndü. Daha önce şirketin ABD’nin İran ve Kuzey Kore’ye uyguladığı ambargoyu delmeye çalışması sebebiyle ZTE’nin ABD’de ticaret yapması yasaklanmıştı. ABD’nin ürettiği yazılım ve donanım ürünlerine erişemeyen şirket küresel operasyonları durdurma kararı almıştı.

Donald Trump’ın en son attığı tweet, buzların eridiği ve ABD’nin katı tutumundan geri adım atmaya karar verdiği anlamına geliyor. Trump Twitter üzerinden “Çin Başkanı Xi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Çinli telefon şirketi ZTE’nin yeniden çalışmalarını devam ettirmesi için bir yöntem arıyoruz. Çin’de çok fazla kişi işini kaybetti. Ticaret Bakanlığına gerekli talimatı verdik.” dedi.

"ÇİNLİLER İŞSİZ KALDI"

ABD Başkanı olmak için yaptığı seçim çalışmalarında Donald Trump ABD’deki vatandaşların işsiz kalmasına çözüm getireceğini defalarca dile getirmiş ve işsizliğin sebeplerinden birinin de Çin’deki ucuz iş gücü olduğunu ifade etmişti. Trump’ın şimdi Çin’deki işsizliği çözmek için hamle yapması hiç beklenmedik bir durum. Ancak ZTE’nin de ticaret yasağını kaldırmak için ABD’de yaptığı yatırımları öne sürdüğü biliniyor. Ayrıca sadece geçtiğimiz yıl ABD şirketleri ZTE’ye 2,34 milyar Dolar değerinde satış yaptı. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda Trump’ın yine ABD’nin ekonomisini korumak adına böyle bir hamle yaptığı savunulabilir.

ZTE konu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

dunyahalleri.com'un haberine göre Trump’ın ülkedeki şirketlerin yaptığı yurt dışı anlaşmalara müdahale ettiğini daha önce de biliniyordu. Singapur merkezli Broadcom şirketinin ABD merkezli Qualcomm’u satın alması için yapılan anlaşma Trump tarafından engellenmişti. Trump, bu satışın ABD’nin 5G teknolojisindeki liderliğini kaybetmesi anlamına gelebileceğini söylemişti