ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Gazze'deki protestolarda İsrail güçleri, 37 Filistinliyi öldürdü, binlerce yaralı var.

Açılış törenine Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın da katılması bekleniyor. Donald Trump ise törene telekonferans yoluyla katılacak.

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Amerika Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından pişkin bir açıklama yaptı. İşgal askerinin katliamını görmezden gelen Trump "İsrail için harika bir gün" mesajını paylaştı. ABD Başkanı, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Fox News ve Fox Business kanallarından saat 9’da canlı yayınlanacak. İsrail için harika bir gün!" dedi.











