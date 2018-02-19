15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Donbas’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 4 asker yaralandı

Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalarda 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı bildirildi

Donbas’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 4 asker yaralandı
Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, gün içerisinde ayrılıkçıların dokuz defa saldırıda bulunduğu belirtildi.

Ayrılıkçıların saldırılarında 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 4 askerin ise operasyonlar esnasında yaralandığı ifade edilen açıklamada, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından farklı tiplerde büyük kalibreli silahların kullanıldığına dikkat çekildi.

 Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, yaptığı açıklamada, Donbas’ta tarafların ateş hattında birbirine çok yaklaştığını kaydetti.

 Hug, “Taraflar, çoktan beri silahları bulundurmaması gereken yerde tutuyor. İki taraf da söz vermelerine rağmen mayınlama faaliyetlerini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna silahlı kuvvetleri, ayrılıkçı gruplar ve sivillerden olmak üzere toplam 10 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 778 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

19 Şubat Milli Piyango sonuçları

19 Şubat Milli Piyango sonuçları
On Numara çekildi (19 Şubat 2018 On Numara sonuçları)

On Numara çekildi (19 Şubat 2018 On Numara sonuçları)
Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez

Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez
Gaziantep’te terör propagandasına 18 tutuklama

Gaziantep’te terör propagandasına 18 tutuklama
144 parça tarihi eser ele geçirildi

144 parça tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar
Sosyal medyada PKK propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyada PKK propagandasına 4 tutuklama