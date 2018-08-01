Dondurmadan sonra neden su içilir?

Sıcaklarda serinlemek için en çok tercih edilen yiyecek şüphesiz ki dondurma. Dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Ancak doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişiler de boğaz enfeksiyonuna neden olabilir.

Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim, Yıldırım doğru dondurma tüketiminin ipuçlarını paylaştı:

"DONDURMA ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir.

DONDURMADAN SONRA SU İÇİLİR Mİ?

Ben Kahramanmaraşlıyım, bizim memlekette dondurma su ile beraber servis edilir. Su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli. Bir miktar beklemek mide ve bağırsaklae içinde iyi olur. Yine dondurmayı küçük parçalar halinde ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu olasılığını azaltır.

DONDURMA YERKEN DİKKAT!

-Dondurmanın fazla miktarda tüketilmesi kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir.

-Tok karna tüketmek daha sağlıklıdır.

-Soğuk su ile tüketmeyin !

-Dondurma yedikten sonra dişlerimizi korumak için ağız yıkanmalı.

-Paketli dondurmalar mutlaka soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilerek tüketilmeli.

Boğaz enfeksiyonu sadece dondurma tüketince mi olur?

Hayır. Burnu tıkalı kişiler gece boyu ağızdan nefes alır.Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır.Bağışıklık sistemi zayıf kişiler de yine sürekli boğaz enfeksiyonu geçirir.Uyku apnesi- horlaması olan kişiler gece uykuda tıkanmaya bağlı daha sık hasta olurlar.Sigara içenler ve geniz akıntısı fazla olan kişiler daha sık hastalanır.

Sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarının nedeni nedir?

Ağızdan solunum (ağızdan nefes alıp vermek) en sık nedenlerin başında gelir, burun tıkanıklığı, bağışıklık sisteminin zayıf olması, sigara içmek, antibiyotik direnci, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, stres, fazla soğuk ve sıcak yemek içmek, geniz akıntısı, geniz eti ve burun alerjisi sayılabilir.

Sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarında çözüm nedir?

1 yıl içerisinde 4-5 ten fazla boğaz enfeksiyonu geçirmesi durumunda, erişkin ve çocuklar için ameliyat seçeneği devreye girer. Geçirilen boğaz enfeksiyonu uygun şekilde tedavi edilmez ise bu enfeksiyon kalbe, böbreklere ve eklemlere zarar verebilir."



