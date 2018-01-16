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Dondurmam Gaymak'ın başrolü: Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti (Eşinden açıklama var)

‘Dondurmam Gaymak’ filmiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Turan Özdemir için yarın İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tören yapılacak

16 Ocak 2018, Salı 09:51
Dondurmam Gaymak'ın başrolü: Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti (Eşinden açıklama var)
Hayatını Bodrum'da sürdüren "Dondurmam Gaymak" filminin unutulmaz oyuncusu Turan Özdemir, Kanal D'de yayınlanan "Dostlar Mahallesi" dizisi için bulunduğu İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulundu.

AİLE TELEFONLA ULAŞAMADI


Beykoz'da yaşayan Turan Özdemir'e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını, evde Turan Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 



Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ilk belirlemelere göre Turan Özdemir'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Turan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


"AİLESİNE SÖYLEYEMEDİM"

Acı haberi aldıktan sonra Turan Özdemir’in hayatını kaybettiği eve gelen oyuncu arkadaşlarından Tolga Demircan, "Öğlen gibi eşi Müzeyyen abla aradı. Kendisi ulaşamadığını söyledi. Normalde ulaşıyorduk, 3 gün önce de beraberdik. Benim de evim yakın buraya, bize de anahtar vardı, anahtarla kapıyı açıp içeri girdik ve üzücü olayla karşılaştık. Şoktayız, ne diyeceğimi bilemiyorum, daha çok yeni. Bütün gün emniyetteydim, Adli Tıp'a gönderdik. Şüpheler kalp krizini gösteriyor ama Adli Tıp'ı bekliyoruz. Saat 12.30 gibi bulduk. İlk etapta ailesine söyleyemedim. Sonra öğrendiler, onlar da çok zor durumdalar" dedi.




"TELEFONLARIMA CEVAP VERMEYİNCE..."

Oyuncunun  eşi Müzeyyen Özdemir "Eşim dizi çekimleri için Beykoz'da bir ev kiralamıştı. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Dün akşam kendisine ulaşamadım. Ev sahibine ulaşıp bir bakmasını rica ettim. Kendisi içeri girince cenazesiyle karşılaşmış. Ama bana "hastaneye kaldırdık" dedi. Bugün gerçeği öğrendik. Çok üzgünüm" dedi.

CENAZE TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Turan Özdemir için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tören yapılacak. Aynı gün Yatağan'da ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından yine Yatağan'da babasının yanına defnedilecek.   

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ


Turan Özdemir, 21 Mayıs 2010 günü Muğla Ortakent'te yol üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren oyuncu 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.
 

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?


Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.



Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.

Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı da yaptı. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında oynadı.


EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI


10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babası.


 

TURAN ÖZDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER: 

2011 - Pis Yedili
2010 - Geniş Aile
2009 - Gölgedeki Renkler
2009 - Babam Büfe
2008 - Üvey Aile
2008 - Mevlana Aşkın Dansı
2008 - Geç Gelen Bahar
2008 - Yağmurdan Sonra
2007 - Adem'in Trenleri
2007 - Mavi Gözlü Dev
2007 - İki Yabancı
2005 - Dondurmam Gaymak
2004 - Kadın İsterse
2004 - Cennet Mahallesi
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2002 - Çekirdek Aile
2002 - Aslı ile Kerem
2001 - Tatlı Hayat

Turan Özdemir ağır yaralıTuran Özdemir ağır yaralı
Turan Özdemir'in durumu iyiye gidiyorTuran Özdemir'in durumu iyiye gidiyor


 


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