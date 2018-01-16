Dondurmam Gaymak'ın başrolü: Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti (Eşinden açıklama var)

AİLE TELEFONLA ULAŞAMADI



"AİLESİNE SÖYLEYEMEDİM"

"TELEFONLARIMA CEVAP VERMEYİNCE..."

CENAZE TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?



EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

TURAN ÖZDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER:

Turan Özdemir ağır yaralı

Turan Özdemir'in durumu iyiye gidiyor

Gizem Yetil

Hayatını Bodrum'da sürdürenfilminin unutulmaz oyuncusu, Kanal D'de yayınlanandizisi için bulunduğu İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulundu.Beykoz'da yaşayanailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını, evde Turan Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ilk belirlemelere göre'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Acı haberi aldıktan sonrahayatını kaybettiği eve gelen oyuncu arkadaşlarından, "Öğlen gibi eşi Müzeyyen abla aradı. Kendisi ulaşamadığını söyledi. Normalde ulaşıyorduk, 3 gün önce de beraberdik. Benim de evim yakın buraya, bize de anahtar vardı, anahtarla kapıyı açıp içeri girdik ve üzücü olayla karşılaştık. Şoktayız, ne diyeceğimi bilemiyorum, daha çok yeni. Bütün gün emniyetteydim, Adli Tıp'a gönderdik. Şüpheler kalp krizini gösteriyor ama Adli Tıp'ı bekliyoruz. Saat 12.30 gibi bulduk. İlk etapta ailesine söyleyemedim. Sonra öğrendiler, onlar da çok zor durumdalar" dedi.Oyuncunun eşi Müzeyyen Özdemir "Eşim dizi çekimleri için Beykoz'da bir ev kiralamıştı. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Dün akşam kendisine ulaşamadım. Ev sahibine ulaşıp bir bakmasını rica ettim. Kendisi içeri girince cenazesiyle karşılaşmış. Ama bana "hastaneye kaldırdık" dedi. Bugün gerçeği öğrendik. Çok üzgünüm" dedi.Turan Özdemir için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tören yapılacak. Aynı gün Yatağan'da ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından yine Yatağan'da babasının yanına defnedilecek.21 Mayıs 2010 günü Muğla Ortakent'te yol üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren oyuncu 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adıabisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı., oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilenadlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı da yaptı. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında oynadı.10 Haziran 2006 tarihindeen iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babası.2011 - Pis Yedili2010 - Geniş Aile2009 - Gölgedeki Renkler2009 - Babam Büfe2008 - Üvey Aile2008 - Mevlana Aşkın Dansı2008 - Geç Gelen Bahar2008 - Yağmurdan Sonra2007 - Adem'in Trenleri2007 - Mavi Gözlü Dev2007 - İki Yabancı2005 - Dondurmam Gaymak2004 - Kadın İsterse2004 - Cennet Mahallesi2003 - Estağfurullah Yokuşu2002 - Çekirdek Aile2002 - Aslı ile Kerem2001 - Tatlı Hayat