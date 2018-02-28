Dondurucu soğuklar Balkanlar'da can aldı

Balkanlar'da hafta başından beri etkili olan dondurucu soğuklar, Sırbistan ve Slovenya'da 3 kişinin donarak hayatını kaybetmesine neden oldu

Dondurucu soğuklar Balkanlar'da can aldı
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Sırbistan'da 2, Slovenya'da ise 1 kişi donarak öldü.

Sırbistan'daki yerel kaynaklara göre, ülkenin güneyindeki Doljevac'a bağlı Malosiste köyünde yaşayan 75 yaşındaki demans hastası bir kişi, evden çıktıktan iki gün sonra donarak ölmüş halde bulundu.

Yine ülkenin güneyindeki Vranje'de de 49 yaşındaki bir kişinin donarak öldüğü polis tarafından bildirildi.

SOĞUK HAVA BİRÇOK ÜLKEYİ ETKİLEDİ
 

Sloven makamlarından yapılan açıklamada da ülkenin kuzeydoğusundaki Maribor şehri yakınlarında, odun toplamak için evinden çıkan bir kişinin donarak öldüğü ifade edildi.

Hafta başından beri Slovenya ve Sırbistan'ın yanı sıra diğer bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Hırvatistan'da da etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava ve kar yağışının yarından itibaren bölgedeki etkisini kaybedeceğini duyurdu.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erdoğan Moritanya'da resmi törenle karşılandı

Erdoğan Moritanya'da resmi törenle karşılandı
Rus hackerlardan Almanya’ya siber saldırı

Rus hackerlardan Almanya’ya siber saldırı
Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıkta 'öbür dünyadan' gelen mesaj bulundu

Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıkta 'öbür dünyadan' gelen mesaj bulundu
Alacağı ev eski erotik film seti çıktı!

Alacağı ev eski erotik film seti çıktı!
İngiliz elektronik devi Maplin'e kayyum atandı

İngiliz elektronik devi Maplin'e kayyum atandı
Toys R Us İngiltere'ye kayyum atandı

Toys R Us İngiltere'ye kayyum atandı
Sevgilisini öldürüp el ve ayaklarını testereyle kesti!

Sevgilisini öldürüp el ve ayaklarını testereyle kesti!
Öldürülen gazeteci mafya ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırıyormuş

Öldürülen gazeteci mafya ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırıyormuş
Çekya neresi? Çekya haritası nerede? Çekya ne demek?

Çekya neresi? Çekya haritası nerede? Çekya ne demek?
Polonya’da soğuktan donan göl havada asılı kaldı

Polonya’da soğuktan donan göl havada asılı kaldı
Çin nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmeyi planlıyor

Çin nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmeyi planlıyor