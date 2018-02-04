Donmak üzereyken kurtarıldı

YAKINLARI YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Mine Bozkurt

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Yusuf Abanoz isimli vatandaş, Uzuntarla Mahallesinden gece saatlerinde yola çıkarak Kovuktaşı yaylasına gitmek istedi.Yoğun karın bulunduğu bölgede mahsur kalan Abanoz’a ulaşamayan yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi.İhbar üzerine harekete Jandarma, AFAD ve Çaykara Belediyesi ekipleri yürütülen çalışmanın ardından Abanoz’a ulaştı.Donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarılan Abanoz, sedyeye konularak ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Abanoz’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.