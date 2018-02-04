Donmak üzereyken kurtarıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaylaya gitmek için yola çıkan bir kişi, donmak üzereyken son anda kurtarıldı

Donmak üzereyken kurtarıldı
Trabzon’un Çaykara ilçesinde Yusuf Abanoz isimli vatandaş, Uzuntarla Mahallesinden gece saatlerinde yola çıkarak Kovuktaşı yaylasına gitmek istedi.

YAKINLARI YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ


Yoğun karın bulunduğu bölgede mahsur kalan Abanoz’a ulaşamayan yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine harekete Jandarma, AFAD ve Çaykara Belediyesi ekipleri yürütülen çalışmanın ardından Abanoz’a ulaştı.

Donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarılan Abanoz, sedyeye konularak ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Abanoz’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Haramidere metrobüs durağındaki kaza anı kamerada

Haramidere metrobüs durağındaki kaza anı kamerada
Kent meydanında kendini yakmaya kalktı

Kent meydanında kendini yakmaya kalktı
Haramidere metrobüs durağında kaza

Haramidere metrobüs durağında kaza
İskenderun'da selfie için vagonun üstüne çıkan iki çocuk elektrik akımına kapıldı

İskenderun'da selfie için vagonun üstüne çıkan iki çocuk elektrik akımına kapıldı
Beyoğlu'ndaki çatı yangını mahalleyi sokağa döktü

Beyoğlu'ndaki çatı yangını mahalleyi sokağa döktü
Yere düşünce dili boğazına kaçtı, hastanede öldü

Yere düşünce dili boğazına kaçtı, hastanede öldü
Villanın havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu

Villanın havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu
Kocasının başına odunla vurarak öldüren kadın ve oğlu tutuklandı

Kocasının başına odunla vurarak öldüren kadın ve oğlu tutuklandı
Kadın katiline, ablasından 'Başını dik tut' desteği!

Kadın katiline, ablasından 'Başını dik tut' desteği!

Servis minibüsünün altında kalan kadın görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Servis minibüsünün altında kalan kadın görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
Bursa'da yol kenarına bırakılan valiz panik yarattı

Bursa'da yol kenarına bırakılan valiz panik yarattı