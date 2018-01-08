Doogee'den 12000mAh pile sahip telefon

Adem Özdoğan

Çin sınırları içerisinde birçok akıllı telefon üreticisi ürünlerine çok farklı dokunuşlar katarak müşterilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu üreticilerden biri olan Doogee, 12000mAh bataryası bulunan akıllı telefon modeli BL12000 ile uzun pil ömrüne önem veren kullanıcıları hedefe koymuş durumda. Ürün kullanıcısına 42 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Bilindiği üzere yakın zamanda Çinli Oukitel ilk önce 6000mAh bataryası bulunan telefon sunmuş, sonrada 10000mAh batarya ile bir ilke imza atmıştı.Ürün, 1.5GHz hızında hayat bulan 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750T yonga seti ve 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile fiyat performans konusunda oldukça tatminkar gözüküyor. Arka bölümde 16MP+13MP çözünürlüğüne sahip iki kamera, ön bölümde ise 16MP+8MP çözünürlüğünde iki kamera bulunuyor. Bu kameralar 720p video kaydı yapabilme olanağına sahip.Ekran olarak ise 6 inç boyutunda 2160×1080 piksel çözünürlük üzerinde 18:9 görüntü oranı ile geliyor. Ürün büyük bataryası olmasına rağmen 14mm kalınlığı ile oldukça normal olacak gözüküyor.Yakın zamanda piyasada olacak telefona sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 180 dolar gibi bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.