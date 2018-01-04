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Dört büyük bankadan Bitcoin kararı

Avustralya’nın 4 büyük bankasının müşterilerin Bitcoin hesaplarını dondurduğu iddia edildi

04 Ocak 2018, Perşembe 20:59
Dört büyük bankadan Bitcoin kararı
Avustralya’nın 4 büyük bankasının son zamanların büyük trendi kripto para transferi yapan müşterilerin hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor. İddiaya göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation kripto para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu. İddiaların ardından yapılan açıklamalarda ise doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

2017 Hazirandan bu yana kripto para işlemlerini yasaklayan bankalardan biri olan Commonwealth Bank tarafından yapılan açıklamada, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" ifadeleri kullanıldı.
 

'KRİPTO PARA SATIN ALMA HAKLARINI YOK SAYMIYORUZ'


ANZ Bank’ın yaptığı açıklamada "Bankamız müşterilerinin dijital para birimleri almalarını yasaklamıyor" ifadelerini kullanırken Westpac ise "Transferin kaynağını belirleyemiyorsak, Avustralya kara para ile mücadele yasası kapsamında hareket etmek zorundayız" denildi. National Australia Bank da, "Düzenli olmayan para birimlerini desteklememekle birlikte, banka olarak müşterilerimizin kripto para satın alma haklarını da yok saymıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu bankaların müşterileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti.

(Mahmut Yılmaz /İHA)

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