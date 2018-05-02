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Dört büyükler Borsa'da gol yedi!

Spor şirketlerinin 2017 yılının kapanışından bu yana performanslarına bakıldığında bu yılın ilk dört ayını Fenerbançe, Trabzonspor ve Beşiktaş düşüşle tamamladı. Beşiktaş, hem aylık bazda hem de 2017 yılının kapanışından bu yana borsada yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu

Dört büyükler Borsa'da gol yedi!
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, nisan ayında yatırımcılarına kaybettirdi.
 
Derrlenen verilere göre, bütün spor şirketlerinin değer kaybettiği nisan ayında spor endeksi diğer spor şirketlerinin paylarındaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde 10,3 azaldı.
 
Borsa İstanbul'da hisseleri nisan ayında yüzde 21,4 azalış kaydeden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.
 
Beşiktaş'ı 19,6 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, yüzde 5 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve yüzde 0,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi
 
Analistler, Galatasaray hisselerinin hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alınan 3 puanın ardından nisan ayının son işlem gününde yüzde 7,11 artış sağlamasına karşın aylık bazda yükselişe geçemediğini ifade etti.

 

4 AYIN TEK KAZANDIRANI GALATASARAY

 
Spor şirketlerinin 2017 yılının kapanışından bu yana performanslarına bakıldığında bu yılın ilk dört ayını Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş düşüşle tamamladı. Galatasaray ise söz konusu dönemin tek kazandıranı oldu. Galatasaray, 2017 yılının kapanışından bu yana yılın ilk 4 ayını kapsayan dönemde yüzde 7,7 değer kazanırken Fenerbahçe yüzde 1,7, Trabzonspor yüzde 27,2 Beşiktaş ise yüzde 28,3 değer kaybetti.
 
Beşiktaş böylece hem aylık bazda hem de 2017 yılının kapanışından bu yana borsada yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.
 
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray nisan ayını 1 milyar 220 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 977 milyon 300 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 703 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 160 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor takip etti.


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