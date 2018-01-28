Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang'ı satmak istiyor

Erdinç Şahin

'un yıldız golcüsü'ın adı, son günlerde sıklıkla'le birlikte anılır olmuştu.'ikarşılığında'a gönderen Arsenal, Şilili oyuncunun yerini Aubameyang ile doldurmak için Dortmund kulübüyle temasa geçmişti.ise Gabonlu golcünün transferiyle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Buna göre Dortmund yönetimi, yıldız oyuncusunu bir an evvel takımdan göndermek istiyor.Ara transfer döneminin bitişine çok az bir süre kala Aubameyang'ı satmak isteyen Dortmund, buna rağmen ekonomik konularda ise Arsenal ile bir türlü anlaşamıyor.Topçular, Sarı Siyahlı ekibe son olarakteklif etse de bu bedelin Dortmund'un istediği ücretin yaklaşıkaltında olduğu öğrenildi.