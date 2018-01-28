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Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang'ı satmak istiyor

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Dortmund yönetimi, transfer konusunda henüz Arsenal'le anlaşamamış olsa da Gabonlu golcüyü göndermekte kararlı.

Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang'ı satmak istiyor
Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ın adı, son günlerde sıklıkla Arsenal'le birlikte anılır olmuştu.

Alexis Sanchez'i Henrikh Mkhitaryan karşılığında Manchester United'a gönderen Arsenal, Şilili oyuncunun yerini Aubameyang ile doldurmak için Dortmund kulübüyle temasa geçmişti.

Sky Sports Almanya ise Gabonlu golcünün transferiyle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Buna göre Dortmund yönetimi, yıldız oyuncusunu bir an evvel takımdan göndermek istiyor.

Ara transfer döneminin bitişine çok az bir süre kala Aubameyang'ı satmak isteyen Dortmund, buna rağmen ekonomik konularda ise Arsenal ile bir türlü anlaşamıyor.

Topçular, Sarı Siyahlı ekibe son olarak 60 milyon euro teklif etse de bu bedelin Dortmund'un istediği ücretin yaklaşık 10 milyon euro altında olduğu öğrenildi.


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