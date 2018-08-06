Dortmund, Witsel ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Borussia Dortmund, Witsel'i, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacak. 29 yaşındaki futbolcu, kulüpler arasındaki dokümantasyon işlemlerinin bitmesinin ardından Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Borussia Dortmund, Witsel'in sözleşme fesih bedeliyle ilgili bilgi vermedi ancak Alman basını, transferin 20 milyon euro karşılığında gerçekleşeceğini paylaştı.

Standard Liege altyapısından yetişen Witsel, 2011 yazında Benfica, bir sezon sonra ise 40 milyon avroya Zenit'e gitti. Belçika Milli Takımı formasını 96 kez giyen Witsel, 2017'nin Ocak ayından beri de Tianjin Quanjian'da oynuyordu.



