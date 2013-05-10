Dosya uzantılarına yenilmeyin

Tanımadığınız dosya uzantılarına sahip dosyalar, genellikle zararsız olsalar da onları çift tıklayıp çalıştırmadan önce dikkatli olmalısınız. Özellikle bu dosyayı internet gibi dış bir kaynaktan elde ettiyseniz.



Dosya türlerini tanımak, bozuk dosya ilişkilendirmelerini de onarmanıza izin verir. İşte tanıyamadığınız dosya türlerini tanımanızı sağlayacak 8 yöntem.



Google'da aratın: Her şeyi bilen Google, dosya uzantıları konusunda da oldukça bilgili. Dosya uzantısını aratırken başına nokta koymayı unutmayın.



Wolfram Alpha: Tanımadığınız uzantıyı girin ve "" düğmesine tıklayın. Wolfram Alpha kısa bir analizden sonra dosya türüyle ilgili bilgileri ve onu açabilecek uyumlu uygulamaları gösterecektir.



FILExt: Bir dosya uzantısı kitaplığı olan FILExt'te çok sayıda dosya türü hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. Uzantıların alfabetik bir listesine sahip olan sitede 1526 dosya uzantısı mevcut. Toplam veritabanında ise daha fazla, 26.024 kayıt bulunuyor. Bu nedenle sitenin üst tarafındaki arama kutucuğunu kullanmak daha iyi bir fikir.



Filesuffix: Bir başka çevrimiçi dosya uzantısı veritabanı sitesi olan Firesuffix.com, site geliştiricileri ve kullanıcılar tarafından yönetiliyor. Yeni eklenen uzantıları sayfayı kaydırarak görmeniz, uzantıları kategoriler halinde listelemeniz mümkün.

Fıle Info, File-Extensions.org ve diğerleri

File Info: Kapsamlı bir dosya uzantısı sitesi olan File Info, uzantılar hakkında bilgi almanızı sağlayacak birkaç araçla beraber geliyor. File Info'nun Chrome ve Firefox'a yönelik tarayıcı eklentileri de mevcut.



File-Extensions.org: File-Extensions, Filesuffix kadar kapsamlı olmasa da daha organize bir yapıya sahip. Bunun yanında dosya türleri simgeleriyle beraber gösteriliyor.



OpenWith: Tanıyamadığınız bir dosya türünün ne işe yaradığını ortaya çıkardıktan sonra, sıra onu açacak programı bulmaya geliyor. OpenWith.org, size belirli bir dosya türünü açabilecek ücretsiz programları bulmanızda yardımcı oluyor.



Ücretsiz bir araç - TrID: Elinizdeki gizemli dosyayı tanımlayamıyorsanız, dosyanın belirli bir uzantısı dahi yoksa, ücretsiz bir araç olan TrID'den faydalanabilirsiniz. TrID, dosyanın ikili imzasına bakarak türünü anlamaya çalışıyor.



Program ve tanım paketini ayrı ayrı kurmanız gerekli, ancak ikisi de oldukça küçük. TrID komut satırında çalışan bir araç olsa da TrIDNet adında grafik arayüzlü bir sürümü ve TrID Online adlı çevrimiçi bir sürümü bulunuyor.

Resimlerle: Dosyaları kaybetmeye son...

Kaynak: CHIP Online